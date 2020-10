Conte in emergenza, in attacco minuti per l’ex...

Conte in emergenza, in attacco minuti per l’ex di Inter-Genoa?

Condividi questo articolo

Andrea Pinamonti Genoa-Ascoli

Conte deve gestire impegni ravvicinati con una rosa ridotta all’osso. Per Inter-Genoa in attacco potrebbe pensare a Pinamonti.

POCHE OPZIONI – Poche settimane fa tutti, dai media a Conte, celebravano la profondità della rosa dell’Inter. Anche con un pizzichi di fastidio. Sembrano passati mesi, forse anni. Tra positivi al Covid e affaticamenti (il solito Sensi e Sanchez) gli effettivi nerazzurri sono ridotti all’osso. Il reparto offensivo non è esente. Lukaku è la solita certezza e Lautaro Martinez non è in disussione come sua spalla ideale. Gli impegni ravvicinati però richiedono di gestire le forze. Il cileno va preservato, e quindi col Genoa Conte potrebbe valutare un fresco ex.

NOME DA CONSIDERARE – Il nome è quello di Andrea Pinamonti. L’attaccante lo scorso anno era in forza proprio al Genoa. Una stagione da 2418 minuti, con 7 reti totali. Il classe 1999 cresciuto nelle giovanili dell’Inter è tornato a casa e rimasto in rosa un po’ a sorpresa. In un mercato “estivo” con pochi movimenti per lui sono stati trovati dei soldi. Oggi è a disposizione di Conte e va considerato. Perché non è il Sebastiano Esposito della scorsa stagione, che pure ha trovato i suoi minuti (tra le altre anche contro il Genoa).

NUOVA ESPERIENZA – Pinamonti è un attaccante giovane, ma ha accumulato esperienza in A. Le sue presesenze totali sono 62. Nulla di trascendentale, ma nemmeno un novellino. Tra Frosinone e appunto Genoa ha trovato anche 10 reti. Conte insomma ci può puntare. Almeno come giocatore di rotazione. Col Genoa, sicuramente prima di quanto tutti si aspettassero, potrebbe essere la sua occasione.