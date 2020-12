Conte in conferenza stampa prima di Inter-Shakhtar Donetsk: data e ora

Antonio Conte Inter

Conte e D’Ambrosio saranno protagonisti domani con la conferenza stampa di vigilia: mercoledì si gioca Inter-Shakhtar Donetsk, match della sesta giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021. Ecco a che ora parlerà il tecnico, e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.

CONFERENZA CONTE – Antonio Conte torna a parlare prima dell’ultima gara del girone di Champions League. Dopo la sofferta vittoria contro il Borussia Monchengladbach, Inter-Shakhtar Donetsk è una gara da dentro o fuori, tenendo un occhio vigile sulla sfida tra il Real Madrid e i tedeschi di Marco Rose. Il tecnico nerazzurro dovrà probabilmente fare i conti con un’assenza pesantissima. In conferenza stampa con lui, ci sarà anche Danilo D’Ambrosio. Entrambi presenteranno la partita in programma mercoledì sera alle ore 21 a San Siro nella classica conferenza stampa di vigilia: a partire dalle ore 13.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà in diretta le dichiarazioni dei protagonisti.