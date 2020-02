Conte in campo con la squadra per preparare...

Conte in campo con la squadra per preparare Inter-Ludogorets in 2 parti

L’Inter si prepara alla doppia sfida a porte chiuse. Si inizia con Inter-Ludogorets, pensiero dell’allenamento odierno guidato da Conte e staff. Ecco quanto appreso dal sito ufficiale della società nerazzurra

SEDUTA MATTUTINA – Squadra in campo agli ordini di Antonio Conte in vista di Inter-Ludogorets, partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che si disputerà giovedì 27 febbraio alle ore 21.00. Come noto, si tratta della prima partita a porte chiuse dell’Inter, in questo caso allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. In mattinata i nerazzurri, dopo il consueto riscaldamento, hanno svolto lavoro in due parti: atletico e tattico.

Fonte: Inter.it