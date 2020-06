Conte in ansia per la sua difesa: per...

Conte in ansia per la sua difesa: per Napoli in tre non al top – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che Conte deve valutare le condizioni dei suoi difensori in vista della sfida col Napoli di Coppa Italia.

IL PIU’ INDIETRO – Per Conte i dubbi si affastellano in difesa. Alcuni giocatori hanno dimostrato difetti di condizione. Il più indietro è sicuramente Godin. L’uruguaiano ha avuto anche un problema fisico un po’ più serio degli altri e quindi vederlo in campo a Napoli sembra davvero difficile.

DUE DA VALUTARE – Anche su Bastoni e de Vrij però aleggia un punto interrogativo importante. L’italiano in realtà è stato il primo a recuperare e a tornare ad allenarsi insieme ai compagni. Il lavoro dell’ultima settimana lo ha praticamente svolto tutto. L’olandese invece ci ha messo qualche giorno in più, ma alla fine entrambi stanno lavorando col gruppo. Le decisioni di Conte dunque arriveranno sulla base delle osservazioni dei prossimi giorni. L’allarme rosso sembra rientrato, ma non si correrà alcun rischio. In caso i sostituti saranno D’Ambrosio e Ranocchia.