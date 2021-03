Conte impone agli avversari di preoccuparsi dell’Inter: formazione annunciata

Condividi questo articolo

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Conte vuole consolidare il primo posto in classifica dell’Inter in Serie A senza dare possibilità agli avversari di frenare la sua squadra lanciata verso l’obiettivo. E far capire di aver già deciso la formazione da schierare è un modo come un altro per mostrare sicurezza ma anche provocare chi insegue

NUOVA CONVINZIONE – La vigilia di Parma-Inter ha ufficializzato la strategia di Antonio Conte per portare l’Inter alla vittoria dello scudetto. E la risposta del tecnico nerazzurro alla domanda di Inter-News.it in conferenza stampa (vedi dichiarazioni) non lascia troppi dubbi: niente calcoli stupidi, in campo la formazione migliore. Senza preoccuparsi né dei diffidati né del turnover prima dell’Atalanta. Anzi, devono essere gli avversari a preoccuparsi dell’Inter di Conte conoscendo già in largo anticipo mosse e uomini in campo. Per questo motivo, salvo sorprese dettate della pre-tattica, la formazione nerazzurra contro il Parma è già decisa. Perché sarà la migliore possibile, come nelle ultime vittoriose uscite stagionali. Di seguito la probabile formazione dell’Inter di Conte a Parma.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.