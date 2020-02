Conte ha un dubbio in difesa: contro la Juventus ha tre opzioni – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che Conte per la sfida con la Juventus ha un dubbio in difesa. Chi sarà il terzo centrale tra Godin, D’Ambrosio e Bastoni?

TERZO CENTRALE – Conte ha ancora una scelta da compiere. Ok de Vrij e Skriniar, ma il terzo centrale chi sarà? Per di più, se prima l’incertezza era ridotta a Godin o a Bastoni, adesso occorre considerare pure D’Ambrosio, titolare come “braccetto” di destra in entrambe le sfide con il Ludogorets. L’ex-Torino garantisce un costante appoggio alla manovra, come chiede Conte. In più, allargandosi ulteriormente a destra, può trasformare la linea arretrata da 3 a 4. Conte ha provato questa soluzione proprio in Europa League. Da escludere che possa ricorrervi dall’inizio contro la Juve, ma, volendo cambiare in corsa, con D’Ambrosio non ci sarebbe nemmeno la necessità di ricorrere alla panchina.

ESPERIENZA – Significa che D’Ambrosio è favorito? In realtà, le idee di Conte saranno più chiare oggi, quando verranno fatte le prove tattiche. Ieri, infatti, la seduta è stata condotta a doppia velocitoà, tra chi era in campo giovedì sera e chi è rimasto a guardare. Peraltro, il centrale di destra sarà anche quello che avrà più a che fare con Cristiano Ronaldo. E allora occhio a Godin, il più esperto anche nella marcatura del portoghese, avendolo affrontato infinite volte in Spagna nei derby tra il Real e il suo Atletico. Peraltro, l’uruguayano ha sempre giocato nei big-match e non è da escludere che Conte intenda insistere in questo senso. Anche se la leggerezza mostrata l’altra sera, in occasione del gol di Cauly, non è da trascurare. Per Bastoni, infine, c’è l’incognita della gioventù, dentro una sfida così importante.