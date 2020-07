Conte ha sciolto i 2 grandi dubbi per Roma-Inter su Barella e Lukaku – SM

Condividi questo articolo

Conte difficilmente cambierà la formazione già decisa alla vigilia di Roma-Inter. Come riportato da “Sport Mediaset”, recuperati Barella e Lukaku, il tecnico nerazzurro ha piuttosto chiaro chi schierare in mezzo al campo e in area di rigore

SCELTE FATTE – Buone notizie in casa Inter dall’infermeria. Per la trasferta di Roma il tecnico Antonio Conte recupera Nicolò Barella a centrocampo e Romelu Lukaku in attacco. Barella è già pronto per giocare dall’inizio al posto di Roberto Gagliardini, pertanto farà reparto con Marcelo Brozovic davanti alla difesa. Diversa la decisione su Lukaku, che dovrebbe iniziare dalla panchina per non rinunciare ad Alexis Sanchez titolare. Sarà nuovamente il cileno a far coppia in attacco con Lautaro Martinez nel 3-4-1-2 di Conte. Tutto confermato per gli altri nove undicesimi, con Stefan de Vrij, Ashley Young e Borja Valero che tornano dal 1′ al posto di Andrea Ranocchia, Cristiano Biraghi e Christian Eriksen, titolari a Ferrara. Nonostante l’ultimo allenamento, non sembrano esserci più dubbi sulla formazione nerazzurra per Roma-Inter di domani sera, quindi.