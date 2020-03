Conte ha due dubbi per la Juventus, ma non su Eriksen – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che Conte ha due dubbi di formazione per Juventus-Inter. Tra questi però non rientra Eriksen, che andrà in panchina.

CENTROCAMPO FISICO – I dubbi di Antonio Conte per la formazione anti Juventus sono rimasti due e un quarto. Nel senso che il terzo dubbio, quello che riguardava il centrocampo, sembra essersi risolto ampiamente a favore di Vecino (che giocherà con Barella e Brozovic) mentre Eriksen sarà un’opzione di lusso da inserire a partita in corso.

DUE DUBBI – Restano dunque in piedi solo i due dubbi relativi al centrale di difesa e all’esterno destro. Per quanto riguarda la difesa, con de Vrij e Skriniar sicuri del posto a contendersi una maglia sono Godin, D’Ambrosio e Bastoni. Proprio il giovane italiano sembrerebbe il favorito per essere titolare, con Skriniar che a questo punto scivolerebbe nel posto del centrale di destra e avrebbe il compito di arginare sua pericolosità, Cristiano Ronaldo. Da quel lato dovrebbe agire anche Candreva, che dovrebbe essere preferito a D’Ambrosio. Danilo avrebbe garantito sicuramente maggiore copertura per la rapidità sul breve nel raddoppiare (appunto con Skriniar) su Cristiano, ma Candreva garantisce una maggiore spinta offensiva.

FATTORE ESPERIENZA – Con D’Ambrosio che comunque è stato valutato anche nella posizione di centrale, delle speranze residue di essere schierato dal primo minuto le ha anche Godin. Intanto perché lui Ronaldo lo conosce bene come pochi, avendoci giocato contro innumerevoli volte nei lunghi anni di carriera all’Atletico. Inoltre, Conte ha sempre apprezzato l’esperienza che l’uruguayano sa mettere in campo quando viene chiamato in causa nei big match: di fatto, in questa stagione non se ne è perso uno, anche se il mancino di Bastoni questa sera potrebbe avere la meglio.