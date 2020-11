Conte ha di nuovo il suo equilibratore, Gagliardini scalpita per giocare

In Inter-Parma Conte ha ritrovato Gagliardini. Il tecnico ormai ripone fiducia assoluta nel centrocampista, e col Real Madrid è un’opzione per la mediana.

RAPPORTO SPECIALE – Antonio Conte negli ultimi mesi della scorsa stagione ha sviluppato un feeling con Roberto Gagliardini. Un legame tecnico quasi unico, apparentemente indissolubile. Anche a scapito di giocatori di lignaggio ben superiore (leggete pure Eriksen). Nel big match col Real Madrid il numero 5 è un’opzione per il centrocampo dell’Inter. Da non sottovalutare.

RODAGGIO COL PARMA – I 60 minuti disputati col Parma sono serviti a Gagliardini a togliere la ruggine dagli ingranaggi. Lo stop forzato per il Coronavirus infatti richiedeva un minimo di rodaggio. Che agli occhi di Conte diventa molto importante. Grazie a quei minuti infatti sa di poter contare su un giocatore del tutto recuperato. Senza se e ma, senza azzardi anche minimi da compiere. Un’opzione in più in un reparto che nelle ultime settimane è stato decisamente stressato.

OPZIONE COL REAL MADRID – Soprattutto un’opzione in cui Conte ha dimostrato di avere fiducia assoluta. L’ultima presenza di Gagliardini non a caso è arrivata contro la Lazio, in un big match in cui l’Inter aveva bisogno di solidità e peso in mezzo al campo. Col Real Madrid la situazione potrebbe ripetersi. E nessuno dovrebbe rimanere stupito.