Conte guida l’ultimo weekend senza l’Inter in campo: il programma di oggi

Antonio Conte Verona-Inter

L’Inter di Conte debutterà nella stagione 2020-2021 fra due settimane contro la Fiorentina a livello ufficiale. Già fra tre giorni, però, ci sarà la prima partita amichevole contro il Lugano (vedi articolo). Oggi si è già concluso l’allenamento, ma non sarà l’unico.

DOPPIA SEDUTA – Per oggi Antonio Conte ha previsto che l’Inter una seduta sia al mattino sia al pomeriggio. Cominciano ad aumentare i carichi, al termine della prima settimana di lavoro dopo il raduno di lunedì e il primo allenamento di martedì. La prima parte di lavoro ad Appiano Gentile si è già conclusa, nelle prossime ore squadra di nuovo in campo. Questo è l’ultimo weekend senza partite, visto che sabato prossimo ci sarà l’amichevole col Pisa (vedi articolo) e fra due settimane esatte il debutto in Serie A contro la Fiorentina (vedi calendario). Si avvicina il ritorno in campo dell’Inter di Conte per la stagione 2020-2021.