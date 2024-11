Conte e Inter-Napoli: un ex ‘rinfrancato’ per limitare Dimarco – CdS

Ci si avvicina a Inter-Napoli, partita che segnerà il ritorno a San Siro anche di Antonio Conte. Il tecnico proverà a limitare Federico Dimarco anche con un ex nerazzurro.

STORIE – Inter-Napoli sarà anche la partita di Antonio Conte. Il tecnico leccese ritorna a San Siro contro il club nerazzurro, con cui ha vinto il diciannovesimo scudetto, a distanza di tre anni dall’ultima volta. L’ultima di Conte sulla panchina dell’Inter è datata 23 maggio 2021, Inter-Udinese 5-1. Dopo quel giorno, le due strade si separarono, con Conte, capace di ritornare a San Siro sulla panchina del Tottenham, ma da avversario del Milan il 14 febbraio 2023. Domenica sarà un’altra storia. Così com’è tutta un’altra storia il rapporto tra lo stesso Conte e Matteo Politano. I due si erano appunto conosciuti durante l’esperienza all’Inter e non andò tanto bene, visto che lo stesso esterno decise di cambiare aria, dopo aver capito di non poter fare nulla di buono nel 3-5-2 contiano. Ma al Napoli, tutto è cambiato e adesso la carta per limitare Federico Dimarco si chiamerà appunto Politano.

Inter-Napoli, Conte pensa Politano per arginare Dimarco

CARTA – Tra Politano e Conte, sottolinea il Corriere dello Sport, è nato un grandissimo feeling, tant’è che l’esterno è il quinto giocatore della rosa azzurra ad essere maggiormente utilizzato. Con l’allenatore si sta adattando a più ruoli: esterno d’attacco, ala vecchio stampo, quinto tutta fascia. Contro uno degli esterni più forti in circolazione, appunto Dimarco, Conte potrebbe utilizzare la chiave tattica Politano per cercare di arginarlo. Un rinforzo in più per non lasciare il centrocampo troppo scoperto e in balìa delle ripartenze dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Davide Palliggiano