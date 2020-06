Conte e il San Paolo: Maradona, il 3-5-2 e un trofeo da conquistare – GdS

Antonio Conte ha un rapporto delicato con lo stadio San Paolo di Napoli: la partita che gli cambiò la carriera da calciatore, contro Maradona, e quella della svolta tattica con la Juventus, da allenatore. Adesso, con l’Inter, cerca rivincita e un trofeo che manca da troppo tempo

ESORDIO COL BOTTO – Napoli cambia la vita. Antonio Conte al San Paolo conserva ricordi molto particolari. Cinque novembre 1989, allenatore Carlo Mazzone, maglia numero 10 del Lecce, di fronte al 10 per eccellenza: Diego Armando Maradona. Quel giorno Conte segna il suo primo gol in Serie A, anzi, di più, è la prima rete in assoluto tra i professionisti. Rete importante, del 2-2, peccato che poi Andrea Carnevale (in fuorigioco) a pochi secondi dalla fine toglie il pareggio al Lecce, scatenando le proteste della squadra pugliese.

CARATTERE – Conte si è mostrato all’Italia con la maglia numero 10 addosso e una rete al San Paolo davanti a Maradona. Non male come inizio. “La Gazzetta dello Sport” lo premiò con un 7 in pagella. E invece Conte, dopo la partita, spedito davanti ai cronisti va giù duro e dice: «L’analisi della sconfitta da parte del Lecce? Non si può rendere pubblica, altrimenti sarebbero subito pronti per ognuno di noi sei mesi di squalifica». Del gol nessuna traccia. Pillole di personalità che sarebbe venuta a galla a più riprese, nel prosieguo della carriera da giocatore e da allenatore.

DA ALLENATORE – Proprio in panchina c’è l’altra data da mettere in risalto. Ancora Napoli, ancora il San Paolo. Stavolta è il 29 novembre, Conte allena la Juventus contro Walter Mazzarri. Quel giorno nasce il 3-5-2, nello specifico la difesa a tre, marchio di fabbrica del tecnico, che a distanza di nove anni è una delle certezze tattiche dell’Inter. Con quel modulo Conte portò via dal San Paolo quel pareggio che anni prima gli avevano negato Carnevale e Maradona, recuperando un doppio svantaggio e sfiorando anche la vittoria nel finale. Fonte d’ispirazione dev’essere quello spogliatoio. E ispirazione ne servirà pure sabato, per agganciare quella Coppa Italia che da tecnico, Conte, non ha mai vinto. Colpa del Napoli, sì, la squadra di Edinson Cavani che alla fine della stessa stagione trovò il modo di aggirare il 3-5-2 e batterlo in finale.

RIVINCITA – Conte cerca rivincita otto anni più tardi. E sabato non mancheranno sorprese. Magari Christian Eriksen titolare, in ballottagio con Stefano Sensi (QUI le ultime di formazione), per supportare Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ad Appiano Gentile si lavora e si suda, ma una decisione definitiva non è stata ancora presa. Magari il tecnico la prenderà sabato alle 19.30: quando l’adrenalina del San Paolo, rigorosamente chiuso e silenzioso, gli farà tornare alla mente le immagini di 31 anni fa.

