Conte e Gattuso simili, ma diversi nel momento delle loro squadre – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea la principale differenza tra Gattuso e Conte: le prospettive di Napoli e Inter, il momento delle squadre.

UNO AL TRAMONTO – Conte e Gattuso sono due allenatori con un profilo simile. Ma la forbice si spalanca quando si parla di prospettive. Gattuso è arrivato nuovamente a fine impero, come lo era il Milan che ha allenato. È arrivato in un Napoli lacerato dallo scontro suicida tra presidente e spogliatoio; un Napoli da rifondare, dopo anni gloriosi. Rino sta cercando di portare regole, lavoro ed empatia tra le macerie di un ammutinamento. Cerca il miracolo che gli riuscì al Milan, perché arrivare a un punto dalla Champions la stagione scorsa, fu tale. E la stagione attuale del Milan lo dimostra.

L’ALTRO ALL’ALBA – Al contrario, Conte potrebbe essere all’alba di un ciclo. Come lo era alla Juventus nell’aprile 2012: 30a giornata. Il Milan di Allegri, campione in carica, frena a Catania e la prima Juve di Conte si porta a -2. In settimana Antonio raduna la squadra in mezzo al campo di Vinovo e la carica con un discorso, rubato dalle telecamere e rimasto celebre: «Guardiamo chi sta davanti. Abbiamo raggiunto una maturità che ci permette di giocarcela fino in fondo. Se vogliono lo scudetto, devono sputare sangue fino alla fine, perciò non voglio atteggiamenti superficiali». Rino Gattuso, all’ultima stagione di Milan, commenta: «Ho visto il discorso di Conte. Sembrava Al Pacino. Ha dato grinta anche a me. Mi sono alzato dal divano tutto gasato. Fa bene. La Juve non vince da tanto tempo». Infatti quelle parole da Al Pacino che disse 8 anni fa alla sua prima Juve, potrebbe dirle oggi alla sua prima Inter: «Abbiamo raggiunto la maturità per giocarcela fino in fondo. La Juve è favorita, ma se vuole lo scudetto, dovrà sputare sangue fino alla fine». Contro Napoli e Atalanta, Antonio pretende risposte di continuità e personalità. Ha ritrovato Sensi e Barella, attende il mercato per il cambio di passo. Gattuso, senza Koulibaly e Mertens tornato a casa a curarsi, pretende orgoglio e progressi. È la notte dei Sergenti d’Italia. Napoli-Inter si gioca a bordo campo, non meno che dentro.