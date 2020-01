Conte e Gattuso, due anime simili a confronto in Napoli-Inter – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea le affinità tra Gattuso e Conte. I due tecnici che si sfideranno stasera hanno delle cose in comune.

MESSAGGI INCROCIATI – Ieri Gattuso e Conte si sono spediti carezze da lontano. L’affinità di indole è palese. Antonio: «Mi rivedo in Rino. Si è costruito la carriera con le sue mani, con la gavetta, come me. Il suo lavoro al Milan è stato sottovalutato». Rino: «Antonio ha trasmesso una mentalità incredibile: l’Inter sa soffrire, stare in campo, ripartire con qualità. È diversa. Tutto merito dell’allenatore». Se Conte si specchia in Gattuso, Gattuso vuole un Napoli dall’animo contiano.

LAVORO PRIMA DI TUTTO – La loro affinità si fonda su tre valori: regole, lavoro, empatia. Se Antonio di recente, su un Frecciarossa, ha intercettato una Coca Cola clandestina di Lautaro e contestato la maturità delle banane messe a disposizione; Rino a Milanello metteva sotto chiave il distributore di merendine per evitare raid notturni. Dopo una carriera di corse e sacrifici, da allenatori condividono la mistica del lavoro. Antonio evoca la necessità del sudore ogni 5 minuti, perché il suo calcio vive di ritmi alti; Rino ha subito dilatato i tempi e i carichi del maestro Ancelotti. Se Barella è pronto a morire per Conte, Gattuso ha già in mano il Napoli e ha sempre trovato piena disponibilità nei suoi. Stesso polso da leader stessa forza empatica ma declinata in modo diverso.

DIFFERENZE – Conte è più capo di truppa, parla al gruppo, seduce col carisma di una bacheca da mister già ricca, che garantisce credibilità. Gattuso la credibilità ha dovuto sempre meritarsela con il lavoro di campo, anche in contesti sofferti, tipo Creta e Pisa, dove spesso mancavano le condizioni minime per svolgere il proprio mestiere. Rino ha una sensibilità e una venatura romantica che paga nei rapporti personali. Poteva scontrarsi in campo col gigante Bakayoko, mangiarselo per un ritardo a Milanello, ma poi gli portava ciambelle a colazione. A fine allenamento, invitava Calha nel suo ufficio per fargli praticare l’italiano e aiutarlo a inserirsi più in fretta. Anime malate come Insigne potrebbero aver trovato l’interlocutore giusto. Chi si ferma allo stereotipo del Ringhio, non conoscerà mai Gattuso fino in fondo. Anche tatticamente. Chi si aspetta solo aggressione e ripartenze, sbaglia. Il suo 4-3-3 è la ricerca di un calcio più ambizioso, di cultura Milan. È appoggiato da uno staff capace e aggiornato. Non ha ancora trovato il contesto e il tempo per coltivarlo. Gattuso nel periodo rossonero ha sondato altre vie tattiche, compresa la difesa a 3. La fede di Conte nel 3-5-2, che gli permette un calcio più aggressivo e di recupero più alto, è totale.