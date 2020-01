Conte, due dubbi. Esordio pronto sulla fascia: la probabile formazione Inter

Domani alle 12.30 l’Inter di Conte affronterà il Cagliari guidato da Maran. Nei nerazzurri è pronto l’esordio di uno dei nuovi arrivi. Ecco le ultime sulla probabile formazione secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”.

DUBBI – Antonio Conte conferma il suo 3-5-2 ed è pronto a far esordire dal primo minuto Ashley Young. Da definire però quale sarà la sua fascia di competenza. Tutto dipende da chi vincerà il ballottaggio tra il rientrante Danilo D’Ambrosio e Cristiano Biraghi, al momento il secondo è favorito. In difesa dovrebbe tornare dal primo minuto Alessandro Bastoni con Diego Godin pronto a sedersi in panchina. A centrocampo Borja Valero sostituirà l’infortunato Marcelo Brozovic.

FORMAZIONE – Questa la probabile formazione dell’Inter contro il Cagliari: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.