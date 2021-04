Conte, domani conferenza stampa di vigilia di Crotone-Inter

Conte tornerà a parlare in conferenza stampa in vista di Crotone-Inter. La società ha appena comunicato la data e l’orario del prossimo evento in sala stampa, alla vigilia della partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2020-2021. Ecco tutti i dettagli.



CONFERENZA STAMPA CONTE – Torna l’appuntamento della vigilia per Antonio Conte, in vista del primo degli ultimi cinque impegni stagionali. Il tecnico sarà protagonista in sala stampa presso il Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti domani, venerdì 30 aprile, a partire dalle ore 13.45 in vista di Crotone-Inter, partita in programma sabato pomeriggio (ore 18) allo Stadio Ezio Scida e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 13.30, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Appuntamento a domani per la conferenza stampa di Conte.