Conte deve scegliere l’Inter anti-Sassuolo: troppi i 5 ballottaggi alla vigilia

Conte non ha ancora sciolto i dubbi di formazione relativi al recupero Inter-Sassuolo di domani. Oltre metà undici titolare è già annunciato ma anche i ballottaggi sono numerosi

PROBABILE FORMAZIONE – A differenza di quanto succede in casa Sassuolo (vedi articolo), le certezze di Antonio Conte in vista di Inter-Sassuolo sono solo sei. In porta il capitano Samir Handanovic. In difesa Milan Skriniar. Sulla fascia destra Achraf Hakimi. A centrocampo Nicolò Barella e Christian Eriksen. E in attacco Romelu Lukaku, ovviamente. Poi ben cinque ballottaggi, in ogni reparto. Dietro Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia e Matteo Darmian si giocano le altre due maglie per completare il terzetto difensivo. Alla fine potrebbero giocare tutti e tre, se Darmian venisse preferito ad Ashley Young sulla fascia sinistra. In mezzo al campo Roberto Gagliardini e Stefano Sensi si sfidano per l’ultima maglia disponibile. Infine, Alexis Sanchez è in vantaggio su Lautaro Martinez per completare il tandem offensivo. Di seguito la probabile formazione di Conte in Inter-Sassuolo di domani.

INTER (3-5-2): Handanovic; de Vrij, Ranocchia, Skriniar; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Darmian; Lukaku, Sanchez.