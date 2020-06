Conte contro il Napoli recupera D’Ambrosio: fastidi ancora per Vecino – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Antonio Conte vorrebbe tornare a vincere un trofeo, e per questioni di calendario si concentrerà inevitabilmente sulla Coppa Italia: attenzione però alla situazione fisica di alcuni giocatori.

VERSO NAPOLI – L’Inter di Antonio Conte in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli in programma il 13 giugno sembrerebbe aver recuperato Danilo D’Ambrosio, arruolabile anche nella posizione di terzo centrali visti i continui acciacchi di Diego Godin ma non solo: il quotidiano romano insiste ancora sui nomi di Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij. La situazione più “preoccupante” oggi arriva ancora da Matìas Vecino, in particolare dal suo ginocchio, anche se avrebbe rinunciato di fari operare.

Fonte: Corriere dello Sport.