Conte contro il Cagliari farà turnover, ma senza esagerazioni – TS

“Tuttosport” scrive che per il turno di Coppa Italia Conte cambierà dei titolari, ma per la sfida col Cagliari non esagererà con le rotazioni.

TURNOVER IN COPPA – Turnover, ma non troppo. Antonio Conte in vista degli ottavi di Coppa Italia domani contro il Cagliari (25/30mila spettatori), avversario indubbiamente complicato e arrabbiato perché reduce da 4 sconfitte e un solo punto nelle ultime cinque giornate, cambierà alcuni uomini, sicuramente i più stanchi dopo la gara con l’Atalanta.

OCCASIONE ESPOSITO – Ancora out D’Ambrosio, da valutare Vecino, mentre è difficile pensare ad Asamoah in campo. Con Gagliardini squalificato, a centrocampo giocheranno probabilmente Barella, Brozovic e Borja Valero (Sensi è rientrato sabato dopo tre mesi, andrà gestito). Spazio sulla fascia a Lazaro, in difesa si rivedrà Ranocchia col rientro di Skriniar e uno fra Godin e Bastoni. In attacco potrebbe tornare titolare Esposito al fianco di uno dei due big: Sanchez entrerà nella ripresa.