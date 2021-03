Conte conferma il suo undici titolare, ma occhio all’ipotesi Sanchez – Sky

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Secondo quanto riportato dall’inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile Andrea Paventi, Antonio Conte per Parma-Inter difficilmente apporterà dei cambi alla sua formazione-tipo. Resta comunque aperto un piccolo spiraglio per una possibile ipotesi Alexis Sanchez.

CONFERME E IPOTESI – Conte anche in conferenza stampa è stato chiaro: nessun calcolo in vista di Parma-Inter. Così come ribadito da Andrea Paventi, l’inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile: «Domani andrà in campo la solita Inter, poi chiaro che a 24 ore dalla partita bisogna tenere aperte delle ipotesi. Una di queste è Sanchez. Conte ne ha parlato bene, è stato tenuto in grande considerazione, ma ci viene pensare che la solita coppia Romelu Lukaku e Lautaro Martinez inizierà da titolare. Brozovic e Barella confermati, così come anche Eriksen. Conte si affida a quelle che sono le sue certezze perché quando trovi questo sistema di gioco, con questa difesa, ti affidi a quelli che ti hanno portato in testa alla classifica».