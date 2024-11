Conte in conferenza stampa a meno due da Inter-Napoli: l’orario

Antonio Conte presenterà il match tra Inter e Napoli di campionato. Il tecnico leccese, ex allenatore nerazzurro, parlerà davanti ai colleghi. Come di consueto lo farà a due giorni dalla partita.

CONFERENZA STAMPA – Oggi Antonio Conte alle 14.30 terrà la conferenza stampa per presentare la partita tra Inter e Napoli. Il tecnico leccese, ex nerazzurro, come di consueto parlerà non alla vigilia del match, bensì a due giorni dalla partita e lo farà presso la sala stampa di Castel Volturno. La conferenza stampa sarà ovviamente seguita live da Inter-News.it, che a partire dall’ora indicata sopra seguirà l’ex allenatore dell’Inter, che a distanza di tre anni ritornerà a sfidare la Beneamata da avversario. L’ultima volta il 23 maggio 2021.

Inter-Napoli, Conte prossimo avversario in campionato di Inzaghi

SFIDA ALL’ORIZZONTE – Nel prossimo turno di campionato, l’Inter sfiderà il Napoli nello scontro diretto della dodicesima giornata di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia del sorpasso, per andare alla sosta da primi in classifica. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da tre vittorie consecutive, contro Empoli, Venezia in campionato e Arsenal in Champions League. Il Napoli nell’ultimo turno ha perso 3-0 contro la super Atalanta di Gian Piero Gasperini. Match attesissimo a San Siro, con diversi ritorni ed ex in campo: da Conte, Lukaku, Politano e Juan Jesus lato azzurro, a Zielinski lato interista.