Conte in conferenza stampa a -2 da Inter-Napoli! Tutti i dettagli

Conte presenterà il match Inter-Napoli per la dodicesima giornata di Serie A. Il tecnico parlerà in conferenza stampa davanti ai giornalisti. Ecco data e ora.

CONFERENZA STAMPA – Alla vigilia della sfida di Serie A tra Napoli e Inter, Antonio Conte si presenterà domani, 8 novembre, in conferenza stampa per discutere il momento dei partenopei, pronti a tornare a San Siro domenica 10 novembre per affrontare i nerazzurri. L’incontro con i media, che si terrà alle 14:30 presso il centro sportivo di Castel Volturno, servirà per analizzare lo stato di forma della squadra e fare il punto su alcuni temi cruciali, tra cui le condizioni di Stanislav Lobotka, un tassello fondamentale per il gioco del Napoli che è stato assente nelle ultime quattro partite a causa di un infortunio muscolare.

Inter-Napoli, dodicesima giornata di Serie A

SCONTRO DIRETTO – Il big match di domenica, infatti, è visto come un banco di prova importante per le ambizioni del Napoli, reduce da una sconfitta 0-3 contro l’Atalanta, che ha generato dubbi e alimentato discussioni. Conte potrà così confrontarsi con i giornalisti su come intende rispondere a questo calo di rendimento e su quali correttivi saranno messi in atto per affrontare l’Inter. Un successo contro i nerazzurri significherebbe molto per il Napoli in ottica scudetto, ma anche per ristabilire la fiducia e l’equilibrio tattico della squadra. La conferenza stampa di domani sarà quindi un’occasione per capire quale sarà l’approccio di Conte contro l’Inter e per ascoltare l’analisi dell’allenatore che proprio con l’Inter ha vinto il suo ultimo scudetto in carriera.