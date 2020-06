Conte col Sassuolo cambia poco, idea Borja Valero – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che per Inter-Sassuolo Conte potrebbe fare dei cambiamenti minimi. Borja Valero è una di queste.

CAMBIO IN MEZZO – Che turn-over farà Conte? Questo è il nodo da sciogliere. Le rotazioni ci saranno, inevitabili, ma resta da capire se sia arrivato il momento. Tra Napoli e Sampdoria c’è stato un solo cambio, ma obbligato, visto che ad uscire è stato Brozovic per infortunio. Dentro quindi Gagliardini, col resto confermato. Contro il Sassuolo potrebbe esserci una novità in mezzo. Col croato ancora fermo (si punta a recuperarlo per domenica col Parma), stavolta il tecnico potrebbe puntare su Borja Valero. Al di là di una valutazione atletica in questo caso la scelta sarebbe legata al tipo di gara che intende fare Conte. Con lo spagnolo avrebbe più possesso palla, col bergamasco più fisicità. Da notare che contro la Samp Borja è entrato al posto di Eriksen portando il modulo al 3-5-2.

FASCE DA VALUTARE – Oltre alla mediana da valutare le fasce. Moses e Biraghi, sempre in campo nella ripresa nelle ultime partite, potrebbero dare fiato ai titolari Candreva e Young.