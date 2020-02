Conte col Napoli per la prima volta ha...

Conte col Napoli per la prima volta ha provato la difesa a quattro – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che Conte per cercare la rimonta contro il Napoli ha per la prima volta provato un modulo con la difesa a quattro.

PRIMA VOLTA – Nel tentativo di rimontare, per la prima volta in stagione, Conte ha pure proposto la difesa a quattro togliendo Moses per mettere Sanchez. Prima del Niño Maravilla aveva già fatto il suo ingresso Eriksen che, partita dopo partita, sembra sempre meglio integrato nel progetto tattico.

NUOVO MODULO – Con tutta l’artiglieria pesante in campo (dove erano rimasti Lukaku e Martinez, peraltro entrambi abbastanza fuori fase), si è visto un inedito 4-2-1-3 con Eriksen alle spalle della batteria degli attaccanti e Brozovic con Barella a schermare la difesa. Spiegamento di forze che ha partorito un topolino, considerato che il Napoli non è mai sembrato sul punto di finire al tappeto