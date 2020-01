Conte col Cagliari cambia l’attacco: tocca a Sanchez o a Esposito? – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che per la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari Conte farà del turnover. In attacco occasione per Sanchez o Esposito.

NUOVA COPPIA – Un’occasione per due. Stasera contro il Cagliari, infatti, a meno di sorprese, si “spezzerà” la coppia Lautaro-Lukaku. Era già accaduto contro il Genoa, prima della sosta di Natale, ma solo perché il “Toro” era squalificato. Stavolta, invece, sarà una scelta di Conte far risposare uno dei suoi bomber: 31 gol in tandem, 16 per il belga e 15 per l’argentino. Significa che ci sarà spazio per uno tra Sanchez ed Esposito.

IL RITORNO DI ALEXIS – La logica vorrebbe che toccasse al cileno, visto che Conte ha la necessità di recuperare una vera alternativa in attacco. Il dubbio riguarda la sua tenuta, visto che sta faticando a recuperare la piena condizione dopo lo stop, con in mezzo un’operazione, per l’infortunio alla caviglia sinistra. Potrebbe agevolarlo, infatti, ritrovarsi davanti difensore più stanchi, non avendo ancora il motore in grado di girare a pieno ritmo. Ad ogni modo, l’assenza di Sanchez si è sentita in questi 3 mesi. Al di là dell’impossibilità di gestire le forze e le fatiche di Lautaro e Lukaku, Conte l’ha perso proprio nel momento in cui si stava avvicinando alla piena forma. Era tornato al gol contro la Sampdoria e, in casa del Barcellona, insieme al “Toro” aveva interpretato alla perfezione la gara dal punto di vista tattico. Poi la chiamata in nazionale e il guaio provocato da un maldestro intervento di Cuadrado.

TALENTO DA LANCIARE – Come previsto, Sanchez è tornato a disposizione con il nuovo anno. A Napoli si è accomodato in panchina, mentre contro l’Atalanta si è scaldato a lungo durante la ripresa, anche se poi Conte gli ha comunque preferito Politano. Anche Esposito è rimasto a guardare, ma, se non dall’inizio, contro il Cagliari, stasera tornerà ad assaggiare il campo, facendo staffetta proprio con Sanchez. Dopo 6 spezzoni da subentrato, prima di Natale, contro il Genoa, c’è stata la sua prima dall’inizio, “bagnata” dal primo gol da professionista: un rigore che gli ha lasciato Lukaku. Il feeling tra i due esiste sia fuori che dentro al campo. Facile che, per agevolare il gioiellino, Conte voglia affiancargli proprio il belga. Da capire solo quando accadrà: all’inizio o in corsa?