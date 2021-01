Conte cambia ruolo a Eriksen ma Fiorentina-Inter non si sblocca dopo 105′

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Fiorentina-Inter valida per gli ottavi di Coppa Italia non è ancora terminata. Il primo tempo supplementare è terminato sul risultato di 1-1, servirà l’ultimo quarto d’ora per sbloccarla. Altrimenti sarà lotteria dei rigori

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE – Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (vedi articolo), prima la Fiorentina e poi l’Inter vanno subito vicine al raddoppio. Al 94′ quinto e ultimo cambio per Conte: esce Vidal, entra Brozovic. Il croato si posizion in cabina di regia, Eriksen scala nel ruolo di mezzala sinistra. Handanovic al 95′ blocca il tentativo di Bonaventura dalla distanza. Al 97′ terzo cambio per Prandelli: esce Kouamé, entra Callejon. Terracciano al 102′ nega la gioia del gol a Sanchez, che di testa colpisce centralmente sul cross di Hakimi dalla destra. Eriksen ci prova dalla distanza al 105′, palla in corner. L’arbitro Massa assegna un minuto di recupero ma non succede nulla. Ora l’ultimo quarto d’ora partendo dall’1-1, invertendo il campo (prima dei rigori?).

1 FIORENTINA – INTER 1

MARCATORI: Rig. Vidal (I) al 40′ e Kouamé (F) al 57′.

FIORENTINA (3-4-2-1): 1 Terracciano; 4 Milenkovic (C), 2 Martinez Quarta, 98 Igor; 22 Caceres (23 Venuti dal 53′), 34 Amrabat, 5 Bonaventura, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 92 Eysseric (9 Vlahovic dal 53′); 11 Kouamé (77 Callejon dal 97′).

A disposizione: 33 Brancolini, 69 Dragowski; 6 Borja Valero, 8 Duncan, 20 G. Pezzella, 27 Barreca, 28 Montiel, 29 Krastev, 32 Dalle Mura.

Allenatore: C. Prandelli

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar (6 de Vrij dal 61′), 13 Ranocchia, 11 Kolarov; 15 Young (2 Hakimi dal 69′), 22 Vidal (77 Brozovic dal 94′), 24 Eriksen, 5 Gagliardini (23 Barella dall’81’), 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez (9 R. Lukaku dal 69′).

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu; 12 Sensi, 95 A. Bastoni.

Allenatore: A. Conte

ARBITRO – D. Massa della sezione di Imperia.

NOTE – Ammoniti: Eysseric (F) al 6′, Bonaventura (F) al 26′, Skriniar (I) al 45′, Kouamé (F) al 58′, Eriksen (I) al 79′, Igor (F) all’80’ e Vidal (I) all’84’; Recupero: 3′ (PT), 2′ (ST) e 1′ (PTS).