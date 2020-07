Conte, Brozovic a disposizione per Inter-Bologna: titolare o prudenza?

Conte ha parlato ai microfoni di “Inter TV” alla vigilia di Inter-Bologna (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro ha confermato il ritorno di Brozovic ma sul suo impiego in campo ha preferito non sbottonarsi. Gagliardini rimane in vantaggio?

RECUPERO – Antonio Conte alla vigilia di Inter-Bologna ha sottolineato come la sua squadra abbia una gran voglia di far bene, ma attenzione a sottovalutare un avversario tosto come la squadra di Sinisa Mihajlovic. Nelle sue dichiarazioni a “Inter TV”, Conte conferma anche un importante ritorno, vale a dire quello di Marcelo Brozovic.

NON DAL 1′ – Il croato torna dunque a disposizione, ma stando alle parole di Conte non dal 1′: «Siamo contenti di riavere Brozo a disposizione. Ha avuto questo piccolo problema al gemello che ora è risolto, è inevitabile che rispetto agli altri ha perso un po’ di giorni di allenamento e quindi un po’ di condizione ma l’importante è che abbia recuperato a livello fisico e che sia a disposizione, quindi valuteremo cosa è meglio per lui, in modo che sia pronto e torni a giocare». Al momento Roberto Gagliardini rimane in vantaggio, ma Brozovic a gara in corso può rivelarsi un’arma importantissima.