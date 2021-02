Conte aspetta le mosse di Pioli a distanza, Milan-Inter inizia davvero oggi

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Conte non vuole perdere il Derby di Milano come all’andata e soprattutto la vetta della classifica in Serie A. Oggi, tra Milano e Belgrado, inizia a tutti gli effetti la partita a scacchi con Pioli prima di Milan-Inter

TUTTI IN CAMPO – L’Inter di Antonio Conte oggi continuerà a prepararsi in vista del Derby di Milano e lo farà in campo. La partita in programma non è internazionale. Anzi, sarà solo una partitella di allenamento contro un avversario modesto (vedi articolo). Sarà l’occasione per valutare la situazione di tutti i giocatori disponibili e capire qualcosa in più su Arturo Vidal, che ancora non è rientrato in gruppo. Ma sarà soprattutto l’occasione per provare qualche schema da replicare in Milan-Inter di domenica pomeriggio. Il derby – e si è visto anche in Coppa Italia – si vince anche così.

SFIDA A DISTANZA – Il sistema di gioco dell’Inter e la formazione iniziale di Conte sono pressoché annunciate. Ma l’interesse maggiore sarà per la partita di stasera, quella sì internazionale. Conte attende le mosse di Stefano Pioli, che ha deciso di portare a Belgrado tutta la squadra per Stella Rossa-Milan di Europa League. Si parla di abbondante turnover rossonero ma anche di due-tre titolarissimi in campo dall’inizio (vedi articolo), forse addirittura quattro con Gianluigi Donnarumma in porta. L’Inter seguirà con molta attenzione la prestazione del Milan stasera, per capire meglio contro chi avrà a che fare tra poco più di 72 ore. Nessun dettaglio verrà sottovalutato.