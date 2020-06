Conte annuncia il turnover in Inter-Sassuolo, ma a quanti titolari rinuncia?

La vittoria nel recupero contro la Sampdoria e la rosa corta creano sensazioni contrastanti a Conte, concentrato a preparare Inter-Sassuolo al meglio. La probabile formazione nerazzurra avrà qualche novità dal 1′, anche se bisogna essere bravi a leggere tra le righe per capire quali

ALMENO TRE CAMBI – L’annuncio lo ha dato Antonio Conte stesso, quasi a sorpresa (vedi dichiarazioni). L’Inter che affronterà il Sassuolo – tra Sampdoria e Parma – farà buon uso del turnover, perché necessario in questa fase della stagione. Ma quanti titolari si siederanno in panchina a inizio gara? L’ipotesi più logica è un uomo per reparto. Tra i più sofferenti, in difesa “rischia” Stefan de Vrij, soprattutto se Diego Godin può dare garanzie dal 1′ (in caso contrario, pronto Andrea Ranocchia). A centrocampo potrebbe rifiatare Roberto Gagliardini in favore di Borja Valero, anche se si tratterebbe di una staffetta annunciata. In attacco Lautaro Martinez ha più chance di sedersi in favore di Alexis Sanchez, pronto a giocare dall’inizio.

NUOVE CORSIE LATERALI – Diversa la situazione sulle fasce, dove l’alternanza titolari-riserve potrebbe essere totale. Se Conte rinuncia alla corsa di Antonio Candreva a destra e Ashley Young a sinistra, Victor Moses e Cristiano Biraghi le prime scelte. Attenzione però, perché Danilo D’Ambrosio e Kwadwo Asamoah, certezze di inizio stagione che hanno smesso di essere tali causa infortunio, adesso potrebbero rientrare nel giro delle rotazioni. L’Inter anti-Sassuolo, per il resto, avrà le solite conferme nei ruoli chiave, ma anche pesanti assenze. Nessuno degli indisponibili, infatti, verrà forzato a rientrare. Giocando ogni tre giorni è necessario (ri)avere tutti in campo al top della forma. E Conte vuole schierare dall’inizio sempre l’Inter migliore.