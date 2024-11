Conte, allenamento top secret per Inter-Napoli: cambio di modulo – CdS

Antonio Conte si prepara a tornare a San Siro da ex nerazzuzzo, in occasione di Inter-Napoli questa sera. Ieri, come riporta il Corriere dello Sport, allenamento top secret per il tecnico. Che si prepara anche a un possibile cambio di modulo

ALLENAMENTO SEGRETO – Ultima seduta a Castel Volturno e poi partenza direzione Linate. Questo il programma di ieri per Antonio Conte e i suoi, in vista di Inter-Napoli di questa sera. Una gara nella quale ai partenopei potrebbe anche bastare un pareggio, per poter mantere la vetta della classifica e andare alla sosta per le nazionali da capolisti. Ma è anche una partita nella quale non si possono fare calcoli e, soprattutto, non si potrà lasciare nulla al caso. In palio c’è infatti già un pezzettino di scudetto, sebbene l’importanza della gara, a questo punto della stagione, sia più sul piano psicologico che non su un piano prettamente di punti e di classifica. Allenamrnto top secret ieri per lo stesso Antonio Conte, che sa bene come debba preparare una partita perfetta per espugnare il fortino di San Siro. Quello stadio che si prepara ad accoglierlo nuovamente, tre anni dopo l’ultima volta.

Antonio Conte, cambio di modulo per Inter-Napoli? La possibile scelta tattica dell’allenatore

POSSIBILE CAMBIO DI MODULO – Non cambiano, di fatto, gli uomini che Antonio Conte andrà a schierare dal primo minuto per Inter-Napoli. Con la formazione che sarà la stessa delle ultime gare, compreso il pesante 0-3 in casa contro l’Atalanta della scorsa giornata. Tuttavia si prospetta una sorta di cambio nel 4-3-3 che il tecnico ha presentato in questo inizio di stagione. Si dovrebbe infatti andare più verso una sorta di 4-2-2-2 a gara in corso, con Scott McTominay pronto a passare da sostegno di Romelu Lukaku a centrocampista più difensivo, abbassandosi per rinforzare il centrocampo in fase offensiva. Insomma, non un vero e proprio cambio di modulo, quanto più un cambio di atteggiamento. Se vogliamo più prudente, visto il potenziale offensivo dell’Inter e le certezze difensive minate da un 0-3, quello della scorsa giornata, che Conte e i suoi vogliono scrollarsi di dosso al più presto.

Fonte: Fabio Mandarini, Corriere dello Sport