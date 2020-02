Conte (+1) presenta Ludogorets-Inter: oggi conferenza stampa

Conte prosegue oggi la sua serie di conferenze stampa di vigilia: domani si gioca Ludogorets-Inter, match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni.

CONFERENZA CONTE – Antonio Conte torna a parlare prima del debutto stagionale nella seconda competizione UEFA. Per Ludogorets-Inter, sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, non sarà nemmeno da solo: l’UEFA prevede che assieme all’allenatore ci sia almeno un giocatore, ancora da definire. Il tecnico e l’altro tesserato presenteranno la partita in programma domani alle ore 18.55 alla Ludogorets Arena, nella classica conferenza stampa di vigilia. Appuntamento nello stadio dove si giocherà la gara a partire dalle ore 18 (tutti gli orari sono indicati come quelli italiani), con Inter-News.it che come di consueto seguirà in diretta le parole di Conte.