Condò: “Eriksen guadagna riconferma in Genoa-Inter! Ecco cosa gli serve”

Paolo Condò

Prima di Genoa-Inter, Paolo Condò ha parlato dagli studi di “Sky Sport”. Ecco le parole del giornalista su Christian Eriksen, ancora titolare oggi.

TREQUARTISTA – In Genoa-Inter, Christian Eriksen sarà di nuovo titolare, dopo la sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Una scelta che Paolo Condò approva pienamente. Tuttavia, il giornalista puntualizza anche i motivi per i quali il danese non si è espresso ancora al meglio. Queste le sue parole sul numero 24 nerazzurro: «Nella partita di Champions League è stato positivo, ha giocato una buona partita, non eccezionale ma buona. Si è guadagnato la riconferma e la possibilità di dimostrare qualcosa di più in questa partita. Eriksen è l’uomo che deve essere messo in condizione di avere tante opzioni di passaggio, allora lui magari sceglie la più difficile perché è in grado di eseguirla. Fino a questo momento nell’Inter lui ha avuto soprattutto dei passaggi facili, che anche altri giocatori sono in grado di fare. E quindi non hai avuto la possibilità di vedere il suo valore, che è superiore a quello degli altri giocatori».