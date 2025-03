Conceicao: «Inter forte ma anche noi! C’è voglia di cambiare»

Conceicao ha parlato al termine della partita tra Napoli e Milan, conclusasi 2-1 a favore degli azzurri. Ma mercoledì ci sarà l’Inter in Coppa Italia. Il suo parere.

VERSO LA COPPA ITALIA – In conferenza stampa, Sergio Conceicao ha risposto alla domanda sulla prossima partita, ossia quella contro l’Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico portoghese parla di cambiamenti: «La cosa importante è capire perché non lo abbiamo fatto nel primo tempo e pensare a mercoledì. Semifinale di Coppa Italia, obiettivo del club: sono una squadra forte ma anche noi. Li abbiamo affrontati due volte. Ai giocatori piacciono queste partite, ma gli deve piacere anche giocare a Monza o a Lecce. Ma pensiamo adesso al derby. Devo stimolare i giocatori allenandoli al massimo, i giocatori hanno carattere e atteggiamento. Devono trovare questo equilibrio che manca, è una stagione difficile per tutti. Nemmeno io sono abituato in questa situazione, di non lottare per vincere il campionato, ma ho un gruppo di giocatori che ha voglia di cambiare questi risultati. Dobbiamo dimostrarlo già da mercoledì». Mercoledì si terrà il primo atto dell’ennesimo derby stagionale. Andata giorno 2 e ritorno il 23 aprile. Complessivamente, in questa stagione saranno cinque i derby di Milano tra Milan e Inter.