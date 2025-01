Conceicao già sulla graticola? Clamorosa ipotesi pre Milan-Inter!

Incredibile Sergio Conceicao, l’allenatore potrebbe già essere esonerato dal Milan a meno due dalla partita contro l’Inter.

INCREDIBILE EPILOGO? – Milan in caduta libera: dopo la quasi cessione di Alvaro Morata, arrivato in estate per 13 milioni di euro dall’Atletico Madrid, adesso rischia il posto anche Conceicao. L’allenatore portoghese, giunto a Milano quasi un mese fa per sostituire Paulo Fonseca, potrebbe addirittura essere sollevato dall’incarico in caso di sconfitta nel derby di Milano contro l’Inter in programma domenica alle ore 18. A riportarlo Sport Mediaset. Nonostante la fortunosa Supercoppa italiana vinta, in casa Milan le cose non vanno nel verso giusto, tant’è che solo due giorni fa il Diavolo ha perso clamorosamente a Zagabria contro la Dinamo scivolando ai playoff di Champions League.

Conceicao a rischio? A meno due da Milan-Inter ipotesi clamorosa

NERVOSISMO – In caso di addio di Conceicao, il nome per sostituirlo sarebbe quello di Massimiliano Allegri. L’ex Juventus non è poi andato in Arabia Saudita, rifiutando il corteggiamento dell’Al Ahli. Conceicao, oltre a dei risultati altalenanti, sta pagando il troppo nervosismo che si sta delineando all’interno dell’ambiente rossonero, diventato praticamente una polveriera. Proprio domenica, subito dopo il successo in rimonta contro il Parma, l’allenatore ex Porto ha avuto un clamoroso faccia a faccia con Davide Calabria, altro giocatore in uscita.