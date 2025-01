Conceicao in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter: l’orario

Anche Sergio Conceicao è pronto a rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter. Ecco il programma di giornata sponda rossonera.

PRESENTAZIONE – Arriva un altro, si spera avvincente e soprattutto vincente, derby di Milano. Domenica alle ore 18.00 va in scena a San Siro la terza stracittadina della stagione. Dopo la cocente sconfitta dell’andata in campionato e quella ancora più dolorosa in finale di Supercoppa Italiana, le due milanesi si affronteranno nella sfida di ritorno di Serie A, valida per la ventitreesima giornata. A presentare il big match di Serie A, alla vigilia di Milan-Inter, ci saranno in conferenza stampa Sergio Conceicao e Simone Inzaghi.

Conceicao in conferenza stampa: il programma alla vigilia di Milan-Inter

ORARIO – Domani, vigilia del derby di Milano, arriveranno certamente maggiori informazioni e conferme sulle scelte di campo e sugli uomini a disposizione degli allenatori. A darle saranno direttamente i mister Inzaghi e Conceicao in conferenza stampa. Come informa Sky Sport 24, infatti, l’allenatore rossonero si presenterà al tavolo di fronte ai giornalisti intorno alle ore 13.30. Prima, però, una nuova sessione sul campo in vista di Milan-Inter di domenica sera. La squadra dei Diavoli si allenerà in mattinata, nella speranza di avere delle migliori notizie su alcuni dei suoi infortunati ancora in dubbio per la sfida.