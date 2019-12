Compagnoni: “Inter-Genoa, Conte può solo fare una cosa. Chiesa…”

Condividi questo articolo

L’analisi del telecronista Maurizio Compagnoni, negli studi di “Sky Sport 24”, sul momento complicato dei nerazzurri di Antonio Conte in vista di Inter-Genoa.

MOSSE – L’Inter sta iniziando a muoversi in vista del mercato di gennaio, ma i nerazzurri di Antonio Conte devono pensare alla sfida col Genoa prima di qualunque altra cosa. Tuttavia, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno già pensando a come tappare le carenze d’organico: «Inter e Napoli dovranno muoversi, ci aspettiamo colpi importanti da queste due squadre – sottolinea Maurizio Compagnoni – . Federico Chiesa? Bisogna capire come impiegarlo, all’Inter ad esempio farebbe l’esterno a tutta fascia. Bisogna vedere se ne avrà voglia. Lui, secondo me, rende di più quando parte da destra, ma bisogna capire dove impiegarlo. Alessandro Florenzi? Sarebbe una grandissima alternativa a tutta fascia, perché lì si esalta da pazzi».

MOTIVAZIONE – Sulle scelte obbligate in vista di Inter-Genoa, Compagnoni si esprime così: «L’unica cosa che può fare Conte è motivare al massimo chi va in campo, farli sentire tutti importanti e sperare che i giocatori fisicamente provati tengano duro. In questo momento è evidente che l’Inter abbia la spia della riserva accesa, ma sarebbe sbalorditivo se non fosse così. Sebastiano Esposito? Bella chance per lui. La qualità del giocatore non si discute, domani capiremo se sia già pronto. Borja Valero? Il merito di Conte è di averlo fatto sentire importante. Borja Valero è un professionista esemplare, ha giocato pochissimo all’inizio e ora probabilmente è uno dei più freschi».