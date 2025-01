Il Como dilaga contro l’Udinese: un rosso per parte e un Diao in ascesa!

Il Como batte l’Udinese con il punteggio di 4-1. A segno Assane Diao, Gabriel Strefezza, Martín Payero e Nico Paz. Autorete per Jaka Bijol.

VITTORIA PESANTE – Il Como ospita l’Udinese con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona retrocessione. La prima frazione si caratterizza per una sostanziale concretezza nel modo in cui i padroni di casa gestiscono le poche occasioni da gol create nei primi 45 minuti di gioco. Ciò si manifesta prima con il gol di Assane Diao, al 5′, grazie a un potente destro su cui Ravzan Sava non può far nulla. Poi con il colpo al volo dal limite dell’area di Gabriel Strefezza al 44′. Gli ospiti accorciano le distanze all’alba del secondo tempo con il gol di Martín Payero al 50′. Ad alimentare ulteriormente le speranze dei friulani potrebbe essere la doppia ammonizione ricevuta da Edoardo Goldaniga nel giro di 7 minuti, dal 51′ al 57′. Ma il vantaggio numerico dura solo 5 minuti, dato che Omar Solet si fa estrarre il secondo giallo a causa di un fallo a centrocampo su Patrick Cutrone. Il Como riesce a sfruttare la prima situazione pericolosa creatasi dopo il doppio rosso, chiudendo così il match al 78′ grazie allo sfortunato autogol di Jaka Bijol. C’è tempo anche per il 4-1 di Nico Paz al 90′ con un semplice tocco a ridosso del portiere. I padroni di casa si allontanano in questo modo dal diciottesimo posto, occupando ora il tredicesimo posto con 22 punti all’attivo.

COMO-UDINESE 4-1, IL TABELLINO:

5′ Diao (C), 44′ Strefezza (C), 50′ Payero (U), 78′ AU Bijol (C), 90′ Nico Paz.