Como, la probabile formazione con l’Inter: Fabregas con tutti i big!

Altro che turnover o rotazioni, Cesc Fabregas vuole vincere contro l’Inter. E nella probabile formazione del Como figurano tutti i big dal 1′.

LE ULTIME – Il Como che scenderà in campo domani sera con l’Inter non farà turnover o altri tipi di rotazioni. Fabregas se la giocherà con i suoi uomini migliori, con l’obiettivo di chiudere bene il campionato in casa davanti al proprio pubblico. E anche in conferenza stampa, peraltro, lo aveva ribadito esplicitamente. Como-Inter sarà in contemporanea alla sfida tra Napoli e Cagliari alle 20.45. L’Inter, che dovrebbe partire con una formazione piena zeppa di seconde linee, dovrà vincere al Sinigaglia e sperare poi in una non vittoria del Napoli al Diego Armando Maradona. Ritornando alla probabile formazione del Como, dentro tutti i migliori da Nico Paz a Caqueret e Perrone a centrocampo, passando per il brasiliano Strefezza in difesa. Mancheranno solamente tre giocatori: lo squalificato Goldaniga, l’infortunato Diao e anche il portiere Butez. Ma quest’ultimo rimarrà fuori per scelta tecnica: Fabregas darà spazio all’ex Napoli Pepe Reina alla sua ultima partita col Como. Di seguito la probabile formazione dei lariani contro l’Inter:

La probabile formazione del Como per la sfida all’Inter

(4-3-3): Reina; Vojvoda, van der Brempt, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Cutrone, Strefezza