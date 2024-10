Como-Inter Women 0-1 al 45′: zampata Cambiaghi, ma avversarie in crescita

Si conclude con il punteggio di 0-1 il primo tempo di Como-Inter Women. Decisiva, per il momento, la rete di Michela Cambiaghi.

OTTIMO INIZIO – La prima frazione di Como-Inter Women inizia con una formazione meneghina arrembante, vogliosa di confermare la buona prestazione che ha portato al pareggio nell’ultima sfida contro la Roma. A seguito dei primi minuti di gioco, in cui la squadra di Giampiero Piovani gestisce il possesso palla senza però trovare lo spiraglio giusto, l’Inter coglie l’occasione per andare in vantaggio intorno al 12′. Brava la nerazzurra Michela Cambiaghi ad avventarsi sul pallone servito da Lina Magull per vincere un contrasto fisico con l’avversaria e concludere in rete con un tap-in. Subito dopo il gol, le meneghine continuano ad attaccare, rischiando di raddoppiare al 17′ con il tiro alto di Magull da buona posizione.

Il Como emerge alla distanza: l’Inter Women rischia il pareggio

LA CRESCITA – Come in uno spartiacque tra due fasi diverse del match, le calciatrici del Como iniziano a prendere gradualmente confidenza. Al 28′ l’occasione più importante del match per le comasche, non sfruttata da Nadine Nischler. Quest’ultima si fa ipnotizzare da Rachele Baldi nell’uno contro uno, con il portiere nerazzurro che subisce un colpo dall’avversaria. Da quel momento in poi, a fare la partita è la squadra di casa, con le nerazzurre che pensano soprattutto a difendersi in maniera organizzata per conservare il vantaggio. Nonostante qualche imprecisione nella gestione della palla, da parte delle meneghine, il risultato finale del primo tempo sorride all’Inter. Il tabellino recita il risultato di 0-1 al termine dei primi 45 minuti.