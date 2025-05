Como-Inter, prove generali in vista del PSG? Probabile formazione

Como-Inter sarà l’ultima giornata del Campionato di Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Como–Inter vedrà fronteggiarsi due squadre aventi una chiara idea di calcio e degli interpreti in grado di applicarla con virtù ed efficacia. Da un lato quella di Cesc Fabregas, cresciuta progressivamente grazie agli investimenti di una società forte sul piano economico e la bravura indiscutibile di un potenziale top sulla propria panchina. Dall’altro quella di Simone Inzaghi, la cui Inter si è giocata la stagione fino in fondo non rinunciando ad alcuna competizione nonostante le difficoltà date dai tanti infortuni che hanno colpito la rosa. Il confronto di venerdì 23 maggio sarà l’occasione per vedere a confronto i loro due modelli di calcio, entrambi fondati sull’idea per cui innovare è sempre meglio che conservare.

Como-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Como-Inter Inzaghi dovrebbe procedere a far rientrare dal primo minuto uno dei tre calciatori assenti nel match pareggiato 2-2 contro la Lazio. Il riferimento è a Benjamin Pavard, il quale è pronto a ricomporre il trio difensivo titolare con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo dovrebbe recuperare, ma solo per la panchina, quel Davide Frattesi i cui inserimenti in fase offensiva sono mancati enormemente nel match contro i biancocelesti. Titolari saranno Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, pronti a fare le ‘prove generali’ per la finale di Champions League contro il PSG. In avanti, nuovamente spazio a Mehdi Taremi accanto a Marcus Thuram, con Lautaro Martinez che partirà dalla panchina.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.