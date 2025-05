Como-Inter, la probabile formazione: Inzaghi ha in serbo due grosse novità!

La probabile formazione di Como-Inter presenta due particolarità importanti. Ecco quali sono le scelte di Simone Inzaghi per l’ultimissima di campionato.

L’ULTIMO ATTO – Siamo finalmente arrivati alla resa dei conti in campionato. Il destino della squadra di Simone Inzaghi, che è soprattutto nelle mani del Napoli di Antonio Conte, si deciderà nel corso di Como-Inter. La “sfida scudetto” in scena allo Stadio Sinigallia alle 20.45, in contemporanea con l’altro decisivo scontro al Maradona, vedrà una serie di particolarità in campo per i nerazzurri. La probabile formazione prevista questa sera, infatti, presenta un undici particolarmente rimaneggiato, a partire dal modulo con cui verrà schierato in campo.

La probabile formazione scelta da Inzaghi per Como-Inter

DUE PARTICOLARITÀ – Ciò che non passa inosservato della probabile formazione di Como-Inter è il modulo scelto da Simone Inzaghi. Il mister nerazzurro, infatti, mette in campo un inusuale 3-4-2-1. I nerazzurri abbandonano il classico centrocampo a cinque, giocando con due attaccanti dietro la prima punta. Sarà Nicola Zalewski ad avanzare, giocando in coppia con Joaquin Correa e a supporto di Mehdi Taremi posto davanti a loro. La stessa soluzioni si era già vista a Torino, circa due settimane fa, quando i nerazzurri sotto una pioggia torrenziale riuscirono a battere i granata per 2-0. L’altra novità della serata si trova a centrocampo, dove giocheranno l’uno di fianco all’altro Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani. Il vice albanese solitamente viene schierato al primo minuto proprio per sostituire il turco, questa sera invece partirà in coppia col regista titolarissimo. Di seguito il resto della probabile formazione nerazzurra:

INTER (3-4-2-1): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Correa, Zalewski; Taremi