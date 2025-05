Como-Inter, per il sorpasso all’ultima serve vincere e pregare

Como-Inter completa la Serie A 2024-2025 stasera alle 20.45, ma non è formalmente la partita che assegna il titolo: tutto dipende da Napoli-cagliari, con un successo dei partenopei che renderebbe ininfluente il risultato del Sinigaglia.

DISASTRO GIÀ COMPIUTO – Como-Inter rischia seriamente di essere la partita dei rimpianti. Poteva essere quella del titolo, se non fosse stato per quanto avvenuto nel rocambolesco finale domenica scorsa con la Lazio. Tra rigore generosamente concesso al VAR per l’ennesimo danno di Yann Bisseck agli errori di Marko Arnautovic fino al gol annullato al 97′. Resta un punto di distacco dal Napoli, che al momento fa tutta la differenza del mondo. E se i partenopei dovessero battere un Cagliari più che rimaneggiato non ci sarebbe più niente da fare. Ma, proprio perché al Maradona la partita va giocata, bisognerà essere pronti in caso di risultato favorevole. Perché altrimenti non si potrebbero più dare colpe ad altri ma solo trovare le proprie responsabilità.

Como-Inter, largo al turnover nonostante tutto

RIENTRI PARZIALI – Per la trasferta di Como sarà ancora un’Inter sperimentale. Simone Inzaghi, a otto giorni dalla finale di Champions League, dà ancora spazio a molte seconde linee: forse già a partire da Josep Martinez in porta. Salvo sorprese (o spareggio, possibile solo in caso di segno X al Sinigaglia e 2 al Maradona) sarà l’ultima di Joaquin Correa, non in lista UEFA e col contratto in scadenza al 30 giugno. Rientrano Davide Frattesi e Lautaro Martinez, ancora non Benjamin Pavard con Bisseck di nuovo obbligato a giocare nonostante prestazioni drammaticamente insufficienti. Nel Como Cesc Fàbregas dovrebbe dare la passerella finale a Pepe Reina, all’ultima in carriera. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Como-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.