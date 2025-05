Como-Inter, Pavard da testare e Frattesi di rientro! Un top a riposo – CdS

Antivigilia di Como-Inter, ultima giornata di campionato. L’Inter è ancora in lotta per il titolo, anche se le speranze si sono ridotte al lumicino. Intanto, Pavard dovrebbe giocare dall’inizio, mentre Frattesi dovrebbe essere convocato. Inzaghi è pronto a far riposare un top.

ULTIME – Due giorni e sarà Como-Inter, ultima partita di campionato. I nerazzurri, matematicamente parlando, sono ancora in piena corsa per lo scudetto, visto il margine di un punto con il Napoli, ma per vincere questo titolo ci vorrebbe praticamente l’apocalisse. Nel senso che la Beneamata dovrebbe vincere a Como, mentre il Napoli non vincere in casa, al Diego Armando Maradona, contro il Cagliari. Insomma, percentuali vicine allo zero per la finalista della Champions League. Nonostante ciò, l’obiettivo è quello di fare comunque una partita seria e poi sperare. Inzaghi farà comunque delle rotazioni, rispetto alla partita contro la Lazio. Tra tutti, quello che dovrebbe riposare è Alessandro Bastoni, che tra Barcellona, Torino e Lazio, ha giocato la bellezza di 289′.

Pavard e Frattesi in vista di Como-Inter: le loro condizioni

LE CONDIZIONI – Per Como-Inter, Inzaghi dovrebbe testare Benjamin Pavard, che non gioca dal 27 settembre, data del suo infortunio alla caviglia contro la Roma. Farà un test in vista della finale di Monaco contro il PSG. Occhio anche a Davide Frattesi. Se di Lautaro Martinez se n’è già parlato, il centrocampista, a meno di sorprese, sarà convocato per la sfida ai lariani. Oggi, comunque, dovrebbe continuare con il lavoro differenziato sul campo, per poi rientrare da domani alla vigilia della partita.

Fonte: p.gua.