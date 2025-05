Como-Inter, Inzaghi prova l’11 tipo! Le prime idee – SM

Venerdì sera, alle ore 20.45, ci sarà l’ultima giornata di campionato per l’Inter di Simone Inzaghi contro il Como. L’allenatore fa una prova generale secondo Sport Mediaset.

FOCUS – L’attenzione dei giocatori non è mai stata solo al campionato, anzi tutto il contrario. Lo dimostra la partita contro la Lazio, dove nonostante l’occasione di salire al primo posto nel secondo tempo la squadra ha voluto gestire senza sprecare troppe energie. Il risultato non ha dato poi ragione all’atteggiamento dell’Inter, che venerdì affronta il Como per provare almeno a superare il Napoli nell’ultima giornata di campionato. Rimane difficilissimo, tutto dipende anche dal Cagliari e dalla sua prova al Maradona.

PROVE – Como-Inter sarà l’ultima occasione per Inzaghi per provare l’undici che scenderà in campo contro il Psg in finale di Champions League. L’allenatore piacentino ha intenzione di scegliere la sua formazione tipo di questa stagione, forzando anche il ritorno di Lautaro Martinez. La ThuLa ha giocato l’ultima gara col Barcellona ed è andata bene, col Como sarà un rodaggio per la notte più importante nella carriera di questi calciatori. Previsto infine il rientro tra i titolari per Como-Inter di Benjamin Pavard, recuperato dall’infortunio rimediato con la Roma: pesa l’errore di Bisseck nel finale con la Lazio.