Como-Inter, Inzaghi cambia tutto! Probabile formazione

Como-Inter si disputerà domani 23 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Sinigaglia: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Como–Inter è un match valido per la trentottesima, nonché ultima, giornata di Serie A 2024-2025. La formazione nerazzurra si presenta alla sfida senza avere nulla da perdere, consapevole che soltanto attraverso i tre punti potrà continuare ad alimentare il sogno scudetto. La difficoltà dell’ostacolo è data dalla combinazione tra posizione in classifica, secondi a 1 punto di distacco dal Napoli, e complessità dell’avversario che i partenopei fronteggeranno nell’ultimo turno. Il Cagliari, oltre ad essere già salvo, viaggerà infatti a Napoli senza alcune pedine fondamentali. Elia Caprile, Yerry Mina e Zito Luvumbo su tutte. Ma ciò non dovrà in alcun modo indurre l’Inter a desistere dal provarci.

Como-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Como-Inter Inzaghi ricorrerà a varie novità di formazione rispetto a quanto visto contro la Lazio. Pur credendo nell’esigenza di provare a inseguire un obiettivo ancora aritmeticamente realizzabile, il tecnico piacentino non vuole rischiare oltremodo in vista della finale di Champions League contro il PSG. Da qui le modifiche riscontrabili in ogni reparto, con un’attenzione al presente e al futuro di cui è comprensibile la motivazione. Le uniche conferme dovrebbero riguardare Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco, con Yann Sommer in ballottaggio con Josep Martinez per un posto dal primo minuto a difendere i pali nerazzurri.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Asllani, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.