Como-Inter, nuovo modulo per Inzaghi! Probabile formazione – Sky

Como-Inter si disputerà stasera 23 maggio alle ore 20:45 allo Stadio Sinigaglia: di seguito le ultime novità sulla probabile formazione nerazzurra.

LA SFIDA – Como–Inter sarà l’ultimo atto della stagione di Serie A 2024-2025 delle due compagini. I nerazzurri arrivano al match con delle emozioni contrastanti, conservando delle minime speranze di conquista dello scudetto senza però dimenticare quello che avverrà nella prossima settimana. Archiviato il Campionato, infatti, i meneghini saranno attesi dalla seconda finale di Champions League in tre anni. A sfidarli ci sarà il PSG, squadra che cerca la prima vittoria della sua storia nella massima competizione europea. Nel frattempo, c’è prima da chiudere la stagione italiana con una prestazione che consenta alla compagine nerazzurra di non avere ulteriori rimpianti dopo la trasferta del Sinigaglia.

Como-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Como-Inter il tecnico Simone Inzaghi potrebbe ricorrere a un cambiamento sostanziale nella sua formazione titolare. Nello specifico, il piacentino dovrebbe optare per il 3-4-2-1, con Nicola Zalewski e Joaquin Correa alle spalle di Mehdi Taremi. A centrocampo i due prescelti dovrebbero essere Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani, per la prima volta schierati insieme in una mediana a due. Tra i titolari, ad essere confermati dovrebbero essere solo Yann Sommer e Federico Dimarco, oltre al turco.

INTER (3-4-2-1): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Correa Zalewski, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.