Como-Inter, Fabregas con i titolari: la probabile formazione

Como e Inter si affronteranno questa sera per l’ultima giornata di Serie A. I nerazzurri scenderanno al Senigallia con ancora qualche speranza di vincere lo scudetto, a patto che il Napoli non vinca contro il Cagliari. I lariani vogliono concludere al meglio la stagione battendo una big davanti al pubblico di casa e consolidando il 10° posto in classifica. Di seguito la probabile formazione scelta da Cesc Fabregas.

LA PARTITA – L’Inter scenderà in campo questa sera in casa del Como per l’ultima di campionato. Le speranze tricolore dei nerazzurri, reduci dal pareggio interno contro la Lazio, sono ormai ridottissime. La squadra di Simone Inzaghi deve battere i lariani, e sperare che il Cagliari riesca a bloccare il Napoli al Maradona. In caso di arrivo a pari punti, frutto della sconfitta degli azzurri e di un pareggio al Senigallia, lo scudetto andrà assegnato tramite lo spareggio, in programma lunedì sera. La sensazione alla vigilia è che l’Inter abbia già sprecato l’ultima chance per riportarsi in testa al campionato, a San Siro contro i biancocelesti. Ecco perché il tecnico nerazzurro è pronto a stravolgere la formazione questa sera, tenendo fuori molti titolari. I pensieri principali dell’Inter sono già rivolti alla finale di Monaco di Baviera contro il PSG.

Como-Inter, Fabregas con l’undici migliore

L’AVVERSARIO – L’Inter si ritroverà di contro un avversario molto ostico come il Como. Seppur senza obiettivi da inseguire, con i lariani che si sono già assicurati il 10° posto in classifica, la squadra di Fabregas è apparsa come una delle squadre più in forma in questo finale di stagione. Como reduce da 7 vittorie nelle ultime 8 giornate, e senza sconfitte dallo scorso 15 di marzo, quando venne battuto dal Milan. Il tecnico spagnolo inoltre sembra voler concludere la stagione schierando la formazione titolare. Unici assenti l’infortunato Diao, e lo squalificato Goldaniga. In porta partirà dal primo minuto Butez, Reina pronto a subentrare negli ultimi minuti. Il portiere spagnolo scenderà in campo nel giorno della sua ultima gara prima del ritiro. In difesa ballottaggio tra Smolcic e Kempf per una maglia da titolare a fianco a Van Der Brempt. Sulle fasce laterali agiranno Vojvoda e Valle. A centrocampo confermato il trio Caqueret, Perrone, Da Cunha. In attacco ci saranno Nico Paz e Strefezza a supporto di Douvikas.

Como-Inter, la probabile formazione dei lariani

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Van der Brempt, Kempf/Smolcic, Valle; Perrone, Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Douvikas.