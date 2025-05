Como-Inter, doppio rientro ma doppio forfait? Poi rebus in avanti – CdS

Vigilia di Como-Inter, ultima partita di campionato, quella che vale lo scudetto. Ma quasi tutto passerà dalla sfida in contemporanea del Napoli col Cagliari. Intanto, Simone Inzaghi registra due rientri per la sfida di domani, ma rischia al contempo di non avere altri due giocatori. In attacco, è lotta fra tre giocatori.

INFERMERIA – L’ultima partita di campionato dell’Inter sarà al Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas. I nerazzurri dovranno vincere e poi sperare in un miracoloso passo falso del Napoli in casa al Diego Armando Maradona con il Cagliari. Per diventare campione d’Italia, la Beneamata dovrà in pratica fare tre punti e il Napoli non vincere contro i sardi. Ipotesi, quest’ultima, quasi inverosimile. Comunque vada, l’Inter ci proverà fino alla fine. Ieri dall’allenamento, Inzaghi ha potuto registrare due buone notizie: i rientri parziali di Lautaro Martinez e Davide Frattesi. Oggi dovrebbero lavorare interamente con il gruppo e quindi essere convocati per la sfida in riva al Lago. Ma da un possibile doppio rientro, si passa anche ad un negativo doppio forfait. Piotr Zielinski, infatti, è affaticato, mentre Benjamin Pavard sente nuovamente dolore alla caviglia. A nove giorni dalla finale col Psg, non si vuole rischiare nulla.

Inzaghi col rebus in attacco per Como-Inter: un posto per tre

ULTIME PER COMO – In vista di Como-Inter, Inzaghi dovrà sciogliere dei dubbi in attacco. Chi farà da partner a Marcus Thuram. Difficile vedere un Lautaro Martinez dall’inizio, quindi, rimane aperta la tripla bagarre Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Joaquin Correa. L’iraniano ha giocato le ultime due contro Torino e Lazio, l’austriaco si è divorato un gol clamoroso nell’ultimo turno e il Tucu sarà all’ultima partita in assoluto in maglia nerazzurra. Per loro stagione sicuramente non indimenticabile.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.