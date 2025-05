Como-Inter anticipata? Il motivo e la soluzione della Lega Serie A

Como-Inter dovrebbe giocarsi nel corso della settimana, invece che nel weekend. La Lega Serie A, che aveva pensato a quest’ipotesi in caso di differenza in classifica tra Napoli e Inter inferiore a 3 punti, potrebbe presto annunciare tale novità.

LO SCENARIO – Como–Inter, ultimo turno del Campionato di Serie A per le due squadre, potrebbe giocarsi giovedì 22 maggio. La Lega Serie A aveva già fatto sapere, infatti, che nel caso in cui tra Napoli e Inter ci fossero stati meno di 3 punti di distacco alla trentasettesima giornata, il turno successivo si sarebbe dovuto disputare secondo uno schema diverso. Nello specifico, ad essere coinvolte nell’adozione di una soluzione differente sarebbero state ovviamente le sfide delle due squadre interessate dalla lotta scudetto, Inter e Napoli.

Il motivo del 22 maggio per Como-Inter è chiaro: c’entra la finale di Europa League

LA DATA – Tra il 21 e il 22 maggio, l’opzione plausibile è rappresentata da quest’ultimo giorno. A rendere concreta tale ipotesi è il fatto che nella giornata antecedente si disputerà la finale di Europa League, motivo per cui la UEFA chiederebbe un ulteriore spostamento della sfida tra le lombarde, al fine di evitare sovrapposizioni, in caso di opzione per il 21.

IN DISCUSSIONE – Ne consegue che anche Napoli-Cagliari si giocherebbe il 22, data che diventerebbe quindi cruciale per le sorti scudetto. I partenopei hanno ancora il destino nelle proprie mani, ma non dispongono di ulteriori jolly da giocarsi. Prima con i crociati e poi con i sardi, la squadra di Antonio Conte non avrà alternative ai tre punti. Lo stesso vale per l’Inter, che con Lazio e Como avrà come unico obiettivo quello di dare il massimo per complicare la vita ai partenopei.