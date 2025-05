Como-Inter 0-2: vittoria senza festa all’ultima, il Napoli è campione

L’Inter ha vinto contro il Como con il risultato di 2-0. Joaquin Correa e Stefan de Vrij hanno regalato i tre punti, ma la festa per il tricolore è solo a Napoli.

RIMPIANTI – Como-Inter finisce con il risultato di 0-2. Dopo il gol di Stefan de Vrij si aggiunge anche il numero 11. Nel secondo tempo è Joaquin Correa a illuminare il Sinigaglia. Il Tucu punta il difensore, lo salta con una finta di corpo e con il destro sigla il raddoppio nerazzurro. In contemporanea al 51′ ha segnato però anche Romelu Lukaku, chiudendo i giochi a Napoli e regalando lo scudetto ai partenopei. Al 59′ Yann Bisseck ha subito un infortunio al ginocchio ed è stato costretto al cambio. Non una buona notizia in vista della finale di Champions League. Al 60′ Simone Inzaghi ha anche optato per tre cambi, probabilmente programmati per far giocare i titolari che guideranno l’Inter nella partita di settimana prossima. Nel resto della gara i minuti sono proceduti senza particolari emozioni. Nicola Zalewski al minuto 78 ha sfiorato la rete su un tiro di sinistro da fuori area, ma niente di più per cambiare il risultato. Da sottolineare per Como-Inter l’esordio assoluto in Prima Squadra per Luka Topalovic, ragazzo sloveno della Primavera.

COMO-INTER 0-2

de Vrij (I) al 21′, Correa al 51′